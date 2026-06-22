100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

June 22, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 128 | 57m 46s

June 22, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 06/21/26 | Expires: 07/22/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 4:23
PBS News Hour
Israel, Hezbollah fighting threatens U.S.-Iran deal
Israel and Hezbollah agree to a ceasefire as deadly fighting threatens U.S.-Iran deal
Clip: S2026 E126 | 4:23
Watch 6:31
PBS News Hour
Former U.S. envoy outlines challenges in Iran negotiations
Former U.S. envoy outlines challenges in next phase of Iran negotiations
Clip: S2026 E126 | 6:31
Watch 6:01
PBS News Hour
News Wrap: UK's Starmer faces threat to leadership
News Wrap: UK's Starmer says he will not 'walk away' amid threat to leadership
Clip: S2026 E126 | 6:01
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 10:35
PBS News Hour
Brooks and Capehart on Trump’s low economic approval rating
Brooks and Capehart on Trump’s record-low economic approval rating
Clip: S2026 E126 | 10:35
Watch 7:40
PBS News Hour
Research shows weight-loss drugs may also reduce cancer risk
Research shows weight-loss drugs may also reduce cancer risk
Clip: S2026 E126 | 7:40
Watch 5:34
PBS News Hour
U.S. advances in World Cup after win against Australia
U.S. advances to World Cup knockout round after win against Australia
Clip: S2026 E126 | 5:34
Watch 4:56
PBS News Hour
Artist celebrates the joy of the Black American experience
Derrick Adams celebrates the joy of the Black American experience through art
Clip: S2026 E126 | 4:56
Watch 6:11
PBS News Hour
Obama Center offers a new vision for presidential legacies
How the Obama Presidential Center offers a new vision for presidential legacies
Clip: S2026 E126 | 6:11
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
June 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E124 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
June 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E123 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
June 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E122 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
June 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E121 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E120 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E119 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46