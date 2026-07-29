July 29, 2026 - PBS News Hour full episode

Extras
What Netanyahu and Zelenskyy are hoping to accomplish after meetings with Trump
How state abortion bans are affecting doctors and how they practice
Lindsey Graham remembered for impact on South Carolina and the world
Board packed with Trump allies votes to weaken protections for historic sites
New report reveals consequences of Trump administration's HIV/AIDS funding cuts
News Wrap: 6.8 magnitude earthquake hits southern Japan
Thomas Hampson celebrates U.S. musical history with 'Song of America'
On 'Settle In,' Emilee Hackney and Amna Nawaz discuss Appalachian stereotypes
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