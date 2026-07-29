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PBS News Hour

Wildfires in Europe push emergency response to the limit

Season 2026 Episode 155 | 6m 58s

Crews are battling to control wildfires that have spread rapidly across parts of Europe, forcing the evacuation of more than 330,000 people in France, Spain and Portugal. Fifteen deaths have been reported and nearly half a million acres have burned. The scope and speed of the fires are pushing emergency response systems to their limits. Amna Nawaz discussed more with Ciaran Nugent.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E155 | 57:46
Watch 6:20
PBS News Hour
What brought Fauci back before Congress
The campaign against Fauci and what brought him back before Congress
Clip: S2026 E155 | 6:20
Watch 6:18
PBS News Hour
Fauci invokes 5th Amendment during COVID origins hearing
Fauci invokes 5th Amendment right during GOP-led hearing on COVID origins
Clip: S2026 E155 | 6:18
Watch 5:22
PBS News Hour
News Wrap: Federal Reserve holds interest rates steady
News Wrap: Federal Reserve holds interest rates steady, but some vote for increase
Clip: S2026 E155 | 5:22
Watch 6:32
PBS News Hour
Why single women are outpacing single men in homeownership
Single women are outpacing single men in homeownership, but some face backlash
Clip: S2026 E155 | 6:32
Watch 3:06
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on growing up a theater kid
Jasmine Amy Rogers' Brief But Spectacular take on growing up a theater kid
Clip: S2026 E155 | 3:06
Watch 5:44
PBS News Hour
Ex-Iraqi diplomat on forces driving Iran war across region
Former Iraqi diplomat on forces driving Iran war across region
Clip: S2026 E155 | 5:44
Watch 7:22
PBS News Hour
Journalist details weekend spent with far-right Proud Boys
Journalist details weekend spent with far-right Proud Boys
Clip: S2026 E155 | 7:22
Watch 5:04
PBS News Hour
Brief pause in Iran war ends with new attacks in Iraq, Egypt
Brief pause in Iran war ends with new attacks in Iraq and Egypt
Clip: S2026 E155 | 5:04
Watch 4:21
PBS News Hour
Netanyahu and Zelenskyy meet separately with Trump
What Netanyahu and Zelenskyy are hoping to accomplish after meetings with Trump
Clip: S2026 E154 | 4:21
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PBS News Hour
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July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E155 | 57:46
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July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E154 | 57:46
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PBS News Hour
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Episode: S2026 E153 | 57:46
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July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
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July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
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July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
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July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
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July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
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July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E147 | 57:46
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