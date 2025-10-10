100 WVIA Way
PBS News Hour

October 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 283 | 57m 46s

Season 2025 Episode 283 | 57m 46s

Aired: 10/09/25 | Expires: 11/09/25
PBS News Hour
Leiter: 'Hamas cannot remain' in Gaza for this plan to work
'Hamas cannot remain' in Gaza for this plan to work, Israeli ambassador to U.S. says
Clip: S2025 E282 | 7:48
PBS News Hour
Thune says vote on subsidies possible after government opens
Thune says vote on health care subsidies possible, but only after government reopens
Clip: S2025 E282 | 9:51
PBS News Hour
Gazans and Israelis celebrate ceasefire deal
Gazans and Israelis celebrate ceasefire deal with hopes for lasting peace
Clip: S2025 E282 | 7:36
PBS News Hour
ICE escalates aggressive raids in Chicago
ICE escalates aggressive raids in Chicago as Trump moves to deploy National Guard
Clip: S2025 E282 | 7:25
PBS News Hour
Mideast expert analyzes Gaza peace deal and what comes next
Mideast expert analyzes Gaza peace deal and what comes next for the region
Clip: S2025 E282 | 6:50
PBS News Hour
Letitia James indicted after pressure from Trump
N.Y. Attorney General Letitia James indicted on fraud charge after pressure from Trump
Clip: S2025 E282 | 3:19
PBS News Hour
News Wrap: Colombian president accuses U.S. of aggression
News Wrap: Colombian president accuses U.S. of 'military aggression' in Caribbean
Clip: S2025 E282 | 3:29
PBS News Hour
Collection of Virginia Woolf's lost stories published
Collection of Virginia Woolf's lost stories published nearly 80 years after her death
Clip: S2025 E282 | 5:37
PBS News Hour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on inclusive communities
A Brief But Spectacular take on building inclusive communities
Clip: S2025 E281 | 3:18
PBS News Hour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
PBS News Hour
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E281 | 57:46
PBS News Hour
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E280 | 57:46
PBS News Hour
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E279 | 56:45
PBS News Hour
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E278 | 26:45
PBS News Hour
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E277 | 26:45
PBS News Hour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
PBS News Hour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
PBS News Hour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
PBS News Hour
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E273 | 57:46