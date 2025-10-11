100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 284 | 26m 45s

October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 10/10/25 | Expires: 11/10/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 9:14
PBS News Hour
Humanitarian author Mitch Albom on love and second chances
Author and humanitarian Mitch Albom on love, hope and second chances
Clip: S2025 E284 | 9:14
Watch 6:27
PBS News Hour
The latest advances in breast cancer prevention, treatment
A look at the latest advances in breast cancer prevention and treatment
Clip: S2025 E284 | 6:27
Watch 6:35
PBS News Hour
Relief groups ready to surge aid to Gaza as ceasefire holds
Relief organizations ready to surge aid to Gaza as ceasefire takes hold
Clip: S2025 E284 | 6:35
Watch 1:24
PBS News Hour
News Wrap: Trump orders Pentagon to pay troops amid shutdown
News Wrap: Trump orders Pentagon to use ‘all available funds’ to pay troops amid shutdown
Clip: S2025 E284 | 1:24
Watch 57:46
PBS News Hour
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E283 | 57:46
Watch 8:03
PBS News Hour
Unlikely alliance builds cleaner geothermal energy network
Unlikely alliance builds cleaner geothermal energy network in Massachusetts community
Clip: S2025 E283 | 8:03
Watch 8:14
PBS News Hour
Keanu Reeves and Alex Winter reunite on Broadway
Keanu Reeves and Alex Winter reunite on stage in Broadway's 'Waiting for Godot'
Clip: S2025 E283 | 8:14
Watch 6:43
PBS News Hour
News Wrap: 19 feared dead after blast at Tennessee plant
News Wrap: 19 missing and feared dead after blast at Tennessee explosives plant
Clip: S2025 E283 | 6:43
Watch 3:03
PBS News Hour
Trump White House orders more federal layoffs amid shutdown
Trump White House orders more federal layoffs amid shutdown
Clip: S2025 E283 | 3:03
Watch 11:09
PBS News Hour
Brooks and Capehart on Trump's focus on the Gaza peace deal
Brooks and Capehart on Trump's focus on reaching the Gaza peace deal
Clip: S2025 E283 | 11:09
Latest Episodes
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E283 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E281 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E280 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E279 | 56:45
Watch 26:45
PBS News Hour
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E278 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E277 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46