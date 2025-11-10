PHOTO FOCUS: 80th annual Wyoming Valley Veterans Day Parade steps off despite rain
The 80th annual Wyoming Valley Veterans Day Parade stepped off at 2 p.m. Sunday at Market Street and Rutter Avenue in Kingston. Because of the government shutdown, no active duty military marched in the parade, though some volunteered on their own time.
But veterans joined the parade alongside mayors from Luzerne County municipalities and other elected officials, first responders and representatives from each branch of the military walked the parade route.
1 of 11 — 11092025_VeteranParade019
Wilkes-Barre Assistant Fire Chief Alan Klapat, left, Wilkes-Barre Mayor George Brown, and State Rep. Eddie Day Pashinski walk in the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
2 of 11 — 11092025_VeteranParade004
The Wyoming Valley Pipe and Drum bagpipers walk the Wyoming Valley Veterans Day Parade in Wilkes-Barre.
Aimee Dilger / WVIA News
3 of 11 — 11092025_VeteranParade005
Joseph Ruotolo walks alongside veterans in the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
4 of 11 — 11092025_VeteranParade007
The Sea Cadets out of Avoca march in the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
5 of 11 — 11092025_VeteranParade009
A vehicle from the 110 infantry drives over the Market Street Bridge during the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
6 of 11 — 11092025_VeteranParade020
Vietnam War veterans ride in a military vehicle during the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
7 of 11 — 11092025_VeteranParade001
The ceremonial Sea Cadet Color Guard led the Wyoming Valley Veterans Day Parade from Kingston to Wilkes-Barre on Sunday Nov. 9.
Aimee Dilger / WVIA News
8 of 11 — 11092025_VeteranParade003
Lt. Col. Scott Brunnenmeyer falls in behind the Sea Cadet Color Guard at the start of the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
9 of 11 — 11092025_VeteranParade008
World War II historical reenactors travel the parade in military vehicles.
Aimee Dilger / WVIA News
10 of 11 — 11092025_VeteranParade013
Members of the American Legion decorated their motorcycles with flags and rode the parade route.
Aimee Dilger / WVIA News
11 of 11 — 11092025_VeteranParade014
A member of the AMVETS plays the trumpet while marching in the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
Local marching bands also performed as people stood along the route waving flags.
1 of 8 — 11092025_VeteranParade010
Mariah Jones, 10, waves American Flags as she watches the Wyoming Valley Veterans Day Parade from the Market Street Bridge.
Aimee Dilger / WVIA News
2 of 8 — 11092025_VeteranParade015
Miss Alpha, Isa DeGraffenreid, of Wilkes-Barre Are High School, leads the marching band while twirling.
Aimee Dilger / WVIA News
3 of 8 — 11092025_VeteranParade011
Melissa, Jillian, 8, and Chris Plavik hold up American Flags while watching the parade pass over the Market Street Bridge on Sunday, Nov. 9.
Aimee Dilger / WVIA News
4 of 8 — 11092025_VeteranParade016
The Wilkes-Barre Area Marching Band marches in raincoats. They made it to the end of the parade route before the heavy rain started.
Aimee Dilger / WVIA News
5 of 8 — 11092025_VeteranParade012
The rain may have kept the attendance smaller than usual but those who watched the Wyoming Valley Veterans Day Parade waved American Flags to the passing marchers.
Aimee Dilger / WVIA News
6 of 8 — 11092025_VeteranParade006
Wyoming Valley West Cheerleaders march over the Market Street Bridge in front of their band during the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News
7 of 8 — 11092025_VeteranParade018
Adea Muriqi, 1, waves a flag from the arms of her older sister Alea, 10, during the parade.
Aimee Dilger / WVIA News
8 of 8 — 11092025_VeteranParade017
A color guard member carrying a red, white and blue flag is reflected in a puddle along Market Street during the Wyoming Valley Veterans Day Parade.
Aimee Dilger / WVIA News