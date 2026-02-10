El Partido Republicano del condado de Luzerne critica al líder republicano un grupo de NEPA por un vídeo antihispano 'lleno de odio'

El líder de un grupo “divisor” republicano del condado de Luzerne denunció a personas que hablan español en una publicación en Facebook el domingo durante el Super Tazón.

Diciendo que hablaba desde un restaurante local, T.J. Fitzgerald, presidente del grupi republicanos de NEPA, usó una palabra soez para denunciar a Bad Bunny, el artista en el durante el tiempo medio del Super tazón, pero no se detuvo ahí.

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

Dijo: "(Palabra soez) el Conejito. ¿Sabes qué? Salí fuera y me quedé helado, y me importa un comino (grosería). ¿Quieres saber algo? Porque amo a América y (palabra soez) a todos los (palabra soez) que hablan español", dijo Fitzgerald en la publicación.

En una breve entrevista telefónica el lunes, Fitzgerald sonó arrepentido y dijo que planeaba emitir un comunicado.

"Tengo que pensar qué decir", dijo. "Obviamente, no he usado bien las palabras."

Lee Ann McDermott, presidenta del Partido Republicano oficial del condado de Luzerne, denunció el discurso de Fitzgerald en una publicación en Facebook el lunes por la tarde.

McDermott dijo que el partido está al tanto del vídeo "del líder de un grupo que rutinariamente intenta presentarse como el Partido Republicano oficial."

El partido, dijo, se opone "firmemente al racismo y a este tipo de retórica divisiva."

"Permítanme ser clara: este grupo no está afiliado, reconocido ni autorizado para hablar en nombre del Partido Republicano del condado de Luzerne", escribió McDermott. " La persona que publicó este vídeo no refleja nuestros valores, nuestra misión ni la conducta que esperamos de los republicanos, que afirman representar a nuestro partido. Su patrón repetido de comportamiento beligerante, imprudente y autodestructivo no ha hecho más que socavar a los candidatos, voluntarios y votantes republicanos en el condado de Luzerne.

"El Partido Republicano del condado de Luzerne sigue centrado en ganar elecciones, promover valores conservadores y comportarse con profesionalidad e integridad ... Los republicanos merecen algo mejor, y tenemos la intención de cumplirlo."

La publicación en el Facebook del Partido Republicano del condado de Luzerne califica la publicación de Fitzgerald como un "vídeo lleno de odio".

El vídeo no fue la única aparición de Fitzgerald en línea con carga racial durante el fin de semana.

Un día antes del Super Tazon, en un vídeo de YouTube que el grupo los republicanos de NEPA publicaron el domingo en Facebook, Fitzgerald promovió el apoyo a los agentes de Inmigración y Control de aduanas frente a una oficina de ICE en Forty Fort.

"Hola chicos, para que lo sepan, definitivamente estamos apoyando a ICE al 100%", dijo Fitzgerald. "Tenemos que salvar nuestro país de todos los ilegales que vienen aquí. Apoyamos a Trump al 110%. Tenemos que salvar nuestra cultura. Tenemos que detener todo el crimen, todo el fraude. Tenemos que impedir que los musulmanes entren en este país. Tenemos que salvar el cristianismo y están matando a nuestra gente."