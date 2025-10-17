100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
UP TO DATE

Scranton mayoral candidates debate crime, city streets

By Sarah Scinto | WVIA News
Published October 17, 2025 at 12:00 PM EDT
Ways To Subscribe

Scranton mayoral candidates face off on crime, city streets and stormwater during debate

Scranton mayoral candidates Paige Cognetti, Trish Beynon, Gene Barrett and Rik Little faced off on crime and city streets during a debate Thursday night at the University of Scranton.

Food assistance frozen during federal budget standoff, shutdown

Nearly two million Pennsylvanians won’t receive their November food assistance benefits as the federal budget standoff continues in Washington.

The U.S. Department of Agriculture ordered states to halt Supplemental Nutrition Assistance Program payments until Congress enacts a spending plan.

Tags
UP TO DATE Paige CognettiTrish BeynonGene BarrettFrederick "Rik" LittleScrantonLackawanna CountyFood Stamps
Sarah Scinto | WVIA News
Sarah Scinto is the local host of Morning Edition on WVIA. She is a Connecticut native and graduate of King’s College in Wilkes-Barre, and has previously covered Northeastern Pennsylvania for The Scranton Times-Tribune, The Citizens’ Voice and Greater Pittston Progress.
See stories by Sarah Scinto | WVIA News