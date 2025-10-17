Scranton mayoral candidates debate crime, city streets
Ways To Subscribe
Scranton mayoral candidates face off on crime, city streets and stormwater during debate
Scranton mayoral candidates Paige Cognetti, Trish Beynon, Gene Barrett and Rik Little faced off on crime and city streets during a debate Thursday night at the University of Scranton.
Food assistance frozen during federal budget standoff, shutdown
Nearly two million Pennsylvanians won’t receive their November food assistance benefits as the federal budget standoff continues in Washington.
The U.S. Department of Agriculture ordered states to halt Supplemental Nutrition Assistance Program payments until Congress enacts a spending plan.