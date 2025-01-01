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Antiques Roadshow

Appraisal: 1870 J.L. Stone Limestone Temperance Jug

Season 30 Episode 19 | 4m 02s

Check out David Lackey's appraisal of a 1870 J.L. Stone limestone temperance jug in Vintage First Finds, Hour 4!

Funding for ANTIQUES ROADSHOW is provided by American Cruise Lines and Ancestry. Additional funding is provided by public television viewers.
Extras
Watch 2:04
Antiques Roadshow
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Clip: S30 E19 | 2:04
Watch 3:10
Antiques Roadshow
Appraisal: Albrecht Dürer Nemesis Engraving
Appraisal: Albrecht Dürer Nemesis Engraving
Clip: S30 E19 | 3:10
Watch 4:02
Antiques Roadshow
Appraisal: Ponderosa Pine Pie Safe, ca. 1865
Appraisal: Ponderosa Pine Pie Safe, ca. 1865
Clip: S30 E19 | 4:02
Watch 3:02
Antiques Roadshow
Appraisal: Daniel Webster Letters & Locket
Appraisal: Daniel Webster Letters & Locket
Clip: S30 E19 | 3:02
Watch 2:32
Antiques Roadshow
Appraisal: Erté Painting, ca. 1970
Appraisal: Erté Painting, ca. 1970
Clip: S30 E19 | 2:32
Watch 2:46
Antiques Roadshow
Appraisal: 1892 Silver Hackney Stallion Trophy
Appraisal: 1892 Silver Hackney Stallion Trophy
Clip: S30 E19 | 2:46
Watch 2:17
Antiques Roadshow
Appraisal: Duncan Phyfe-attributed Chairs, ca. 1830
Appraisal: Duncan Phyfe-attributed Chairs, ca. 1830
Clip: S30 E19 | 2:17
Watch 3:08
Antiques Roadshow
Appraisal: Lalique Blue Courges Vase, ca. 1920
Appraisal: Lalique Blue Courges Vase, ca. 1920
Clip: S30 E19 | 3:08
Watch 2:38
Antiques Roadshow
Appraisal: Late 19th C. Cree Moose Hide Suit
Appraisal: Late 19th C. Cree Moose Hide Suit
Clip: S30 E19 | 2:38
Watch 2:40
Antiques Roadshow
Appraisal: 1904 Curtis Canyon de Chelly Orotone
Appraisal: 1904 Curtis Canyon de Chelly Orotone
Clip: S30 E19 | 2:40
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Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 2
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Episode: S30 E17 | 52:45
Watch 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 1
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
Episode: S30 E16 | 52:45
Watch 52:29
Antiques Roadshow
250 Years of Americana
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Episode: S30 E22 | 52:29
Watch 53:56
Antiques Roadshow
Junk in the Trunk 15
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Episode: S30 E25 | 53:56
Watch 52:26
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 3
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
Episode: S30 E15 | 52:26
Watch 52:24
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 2
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Episode: S30 E14 | 52:24
Watch 52:23
Antiques Roadshow
Grant's Farm, Hour 1
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
Episode: S30 E13 | 52:23
Watch 52:45
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Vintage First Finds, Hour 3
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Episode: S30 E18 | 52:45
Antiques Roadshow
Vintage First Finds, Hour 4
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Episode: S30 E19
Watch 52:25
Antiques Roadshow
Castle Farms, Hour 3
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
Episode: S30 E12 | 52:25