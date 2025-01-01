Appraisal: Ponderosa Pine Pie Safe, ca. 1865

Extras
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Appraisal: Late 19th C. Cree Moose Hide Suit
Appraisal: 1904 Curtis Canyon de Chelly Orotone
Appraisal: Carle van Loo-style Portrait
Appraisal: Reverse-painted Pairpoint Lamp, ca. 1907
Appraisal: Li'l Abner Tin Toy, ca. 1945
Appraisal: 11/22/63 News Ticker Tape
Appraisal: Fake Tiffany Vase
Appraisal: B. Harrison Presidential Rocker, ca. 1890
Appraisal: Lalique Blue Courges Vase, ca. 1920
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