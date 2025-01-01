Appraisal: Glass Long Walking Stick, ca. 1895

Extras
Appraisal: Prisoner-carved Coconut, ca. 1895
Appraisal: Emile Jumeau Doll, ca. 1890
Appraisal: Pocket Watch with Fob Chain, ca. 1885
Appraisal: African Folk Art Bronzes, ca. 1950
Appraisal: German Tea Kettle-on-Stand, ca. 1911
Appraisal: Mimbres Pottery, ca.1050 CE
Appraisal: Staffordshire Figurine, ca. 1815
Appraisal: Late 19th C. Wagner Painted KPM Plaque
Appraisal: Chippendale Slant-front Desk, ca. 1775
Appraisal: Playskool Pullman, ca. 1930
Latest Episodes
All
-
All
-
Antiques Roadshow Season 30
-
Antiques Roadshow Season 29
-
Antiques Roadshow Season 28
-
Antiques Roadshow Season 27
-
Season 26
-
Antiques Roadshow Season 25
-
Antiques Roadshow Season 24
-
Antiques Roadshow Season 23
-
Antiques Roadshow Season 22
-
Antiques Roadshow Season 21
-
Antiques Roadshow Season 20
-
Antiques Roadshow Season 19
-
Antiques Roadshow Season 18
-
Antiques Roadshow Season 17
-
Antiques Roadshow Season 16
-
Antiques Roadshow Season 15
-
Antiques Roadshow Season 14
-
Antiques Roadshow Season 13
-
Antiques Roadshow Season 12
-
Antiques Roadshow Season 11
-
Antiques Roadshow Season 10
Premiere vintage finds from ROADSHOW’s first season! Do values hold up in today’s market?
Travel back to ROADSHOW’s Season 1 and learn what those first treasures are worth today!
ROADSHOW discoveries reflect 250 years of American art, artifacts, crafts & collectibles.
Visit all five cities from ROADSHOW’s celebratory Season 30 for never-before-seen finds!
Catch a crop of ROADSHOW discoveries at scenic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One thrift store
ANTIQUES ROADSHOW harvests hidden treasures at historic Grant’s Farm in St. Louis, Missouri. One fin
Meet us in St. Louis as ROADSHOW discovers memorable Missouri treasures at Grant’s Farm!
ROADSHOW found treasures in a castle during a stop in Charlevoix, Michigan.
See Michigan marvels unveiled during ROADSHOW’s stop at Castle Farms in Charlevoix!