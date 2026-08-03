100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Sen. Moreno calls on ex-son-in-law Rep. Miller to resign

Season 2026 Episode 158 | 4m 50s

Ohio’s senior Senator is calling for an Ohio congressman, who is also his former son-in-law, to drop his re-election bid and resign from office. Republican Sen. Bernie Moreno called GOP Rep. Max Miller "a danger to my daughter." Allegations and messy divorce proceedings swirled around Miller and Moreno’s daughter, Emily. Lisa Desjardins reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:41
PBS News Hour
Trump says new talks are Iran's 'last chance' to make deal
Trump says new talks are Iran's 'last chance' to make deal 'before decapitation'
Clip: S2026 E158 | 8:41
Watch 4:58
PBS News Hour
Blanche wins support from GOP holdouts after scrapping fund
Blanche wins support from GOP holdouts after vowing to scrap 'anti-weaponization fund'
Clip: S2026 E158 | 4:58
Watch 3:08
PBS News Hour
Wildfires destroy hundreds of buildings in Washington state
Wildfires destroy hundreds of buildings, displace tens of thousands in Washington state
Clip: S2026 E158 | 3:08
Watch 6:38
PBS News Hour
News Wrap: Michigan reports deaths related to cyclosporiasis
News Wrap: Michigan reports 2 deaths related to cyclosporiasis outbreak
Clip: S2026 E158 | 6:38
Watch 7:50
PBS News Hour
Michigan Senate primary divides Dems over direction of party
Contentious Michigan Senate primary divides Democrats over direction of party
Clip: S2026 E158 | 7:50
Watch 6:32
PBS News Hour
Cyberattacks on water systems reported in 7 states
What we know about the cyberattacks on water systems in 7 states
Clip: S2026 E158 | 6:32
Watch 9:35
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on Democrats not playing it safe
Tamara Keith and Amy Walter on Democratic primary voters not playing it safe
Clip: S2026 E158 | 9:35
Watch 57:46
PBS News Hour
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E158 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E157 | 57:46
Watch 6:10
PBS News Hour
How people in Iran feel after living through months of war
How Iranians are living through months of war and government crackdowns
Clip: S2026 E157 | 6:10
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E158 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E157 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E156 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E155 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E154 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E153 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46