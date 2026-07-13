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PBS News Hour

'One Day in September' traces baseball's first All-Star Game

Season 2026 Episode 143 | 7m 02s

Baseball’s best will showcase their talents on the field in Philadelphia during MLB's All-Star Game. What fans might not know is that the game traces its origins back to an event in Boston more than a century ago. The little-known chapter in baseball history is the subject of a new book, “One Day in September.” Jeffrey Brown sat down with author Scott Reich for our arts and culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46
Watch 10:47
PBS News Hour
Lindsey Graham's career and influence on American politics
Lindsey Graham's career and influence on American politics
Clip: S2026 E143 | 10:47
Watch 7:37
PBS News Hour
Trump says U.S. 'taking over' strait as Iran war reignites
Trump says U.S. 'taking over the strait' as conflict with Iran reignites
Clip: S2026 E143 | 7:37
Watch 6:16
PBS News Hour
What we know about cyclosporiasis outbreak's link to produce outbreak
What we know about the cyclosporiasis outbreak linked to produce
Clip: S2026 E143 | 6:16
Watch 6:21
PBS News Hour
News Wrap: Judge says IRS lawsuit filed for improper purpose
News Wrap: Judge says Trump's lawsuit against IRS filed for 'improper purpose'
Clip: S2026 E143 | 6:21
Watch 7:32
PBS News Hour
Nolan Wells' family presses for transparent investigation
Nolan Wells' family presses for transparent investigation into his death
Clip: S2026 E143 | 7:32
Watch 7:34
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on Lindsey Graham's passing
Tamara Keith and Amy Walter on Lindsey Graham's passing
Clip: S2026 E143 | 7:34
Watch 5:50
PBS News Hour
News Wrap: DHS says man killed by ICE was not target
News Wrap: DHS says man killed by ICE was not target of immigration operation
Clip: S2026 E142 | 5:50
Watch 6:39
PBS News Hour
‘The Pitt’ actress Brittany Allen on betting on herself
'The Pitt’ actress Brittany Allen on betting on herself and earning an Emmy nomination
Clip: S2026 E142 | 6:39
Watch 7:25
PBS News Hour
Farmers along Colorado River face more water shortages
Dry winter leaves farmers along Colorado River facing greater water shortages
Clip: S2026 E142 | 7:25
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Watch 57:46
PBS News Hour
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E142 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E141 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E140 | 56:45
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July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E139 | 57:46
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PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
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PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
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July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
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PBS News Hour
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
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June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46