Farmers along Colorado River face more water shortages

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What we know about Mitch McConnell's health and hospitalization
'The Pitt’ actress Brittany Allen on betting on herself and earning an Emmy nomination
Brooks and Capehart on what's next for Democrats in the Maine Senate race
Trump fires election commission members in latest attempt to control voting process
Metro rider recounts encounter with Patriot Front members in D.C.
News Wrap: DHS says man killed by ICE was not target of immigration operation
Where trans advocates are focusing efforts after recent court defeats
A look at the new regulations and incentives in the housing bill set to become law
Renewed U.S.-Iran fighting threatens shipping and hopes of ending war
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