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Renewed U.S.-Iran fighting threatens hopes of ending war

Season 2026 Episode 141 | 4m 42s

The U.S.-Iran ceasefire is on the brink after another exchange of fire. Wednesday night, U.S. Central Command said it completed a new round of strikes against Iran. Neither side appears ready to return to talks, and Iran has not said it will allow free passage through the Strait of Hormuz. Liz Landers reports.

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