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PBS News Hour

Families worry Americans imprisoned by Iran are forgotten

Season 2026 Episode 141 | 6m 49s

As tensions with Iran continue to escalate, another issue that remains unresolved is the Americans still imprisoned there. U.S. officials say those cases remain part of ongoing diplomacy, but families worry their loved ones could be overshadowed by the broader crisis. Amna Nawaz reports.

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