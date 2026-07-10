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PBS News Hour

Brooks and Capehart on what's next for Democrats in Maine

Season 2026 Episode 142 | 9m 36s

David Brooks of The Atlantic and Jonathan Capehart of MS NOW join Geoff Bennett to discuss the week in politics, including the fallout from this week’s shakeup in the Maine Senate race, President Trump's comments at the NATO summit and Rahm Emanuel's criticism of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 5:50
PBS News Hour
News Wrap: DHS says man killed by ICE was not target
News Wrap: DHS says man killed by ICE was not target of immigration operation
Clip: S2026 E142 | 5:50
Watch 6:39
PBS News Hour
‘The Pitt’ actress Brittany Allen on betting on herself
'The Pitt’ actress Brittany Allen on betting on herself and earning an Emmy nomination
Clip: S2026 E142 | 6:39
Watch 7:25
PBS News Hour
Farmers along Colorado River face more water shortages
Dry winter leaves farmers along Colorado River facing greater water shortages
Clip: S2026 E142 | 7:25
Watch 4:52
PBS News Hour
Trump fires Election Assistance Commission members
Trump fires election commission members in latest attempt to control voting process
Clip: S2026 E142 | 4:52
Watch 1:57
PBS News Hour
What we know about Mitch McConnell's health
What we know about Mitch McConnell's health and hospitalization
Clip: S2026 E142 | 1:57
Watch 5:54
PBS News Hour
A look at housing regulations in the bill set to become law
A look at the new regulations and incentives in the housing bill set to become law
Clip: S2026 E142 | 5:54
Watch 5:54
PBS News Hour
Metro rider recounts encounter with Patriot Front in D.C.
Metro rider recounts encounter with Patriot Front members in D.C.
Clip: S2026 E142 | 5:54
Watch 6:09
PBS News Hour
Trans advocates refocusing efforts after court defeats
Where trans advocates are focusing efforts after recent court defeats
Clip: S2026 E142 | 6:09
Watch 57:46
PBS News Hour
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E142 | 57:46
Watch 4:42
PBS News Hour
Renewed U.S.-Iran fighting threatens hopes of ending war
Renewed U.S.-Iran fighting threatens shipping and hopes of ending war
Clip: S2026 E141 | 4:42
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Episode: S2026 E141 | 57:46
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July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E138 | 57:46
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Episode: S2026 E137 | 57:46
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Episode: S2026 E136 | 57:46
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Episode: S2026 E133 | 57:46