Blanche questioned on Jan. 6 cases and Epstein files

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Police say Flock cameras help solve crimes, but critics call them an invasion of privacy
Subpoenas over New York Times report on Air Force One raise press freedom concerns
'Post-literate age': Why fewer Americans are reading for pleasure
What to know about the latest push to make daylight saving time permanent
Trump's intelligence nominee refuses to say who won 2020 election
The unconventional career of attorney general nominee Todd Blanche
Simon Kuper and Geoff Bennett discuss the World Cup on 'Settle In'
U.S. launches more strikes, tightens naval blockade as Iran hits Gulf allies
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