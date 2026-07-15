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PBS News Hour

Subpoenas over NYT report raise press freedom concerns

Season 2026 Episode 145 | 5m 57s

Several New York Times reporters were subpoenaed to appear before a federal grand jury after the paper published stories raising security concerns about the new Air Force One. White House correspondent Liz Landers discusses questions the case is raising about freedom of the press with Will Creeley.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 7:47
PBS News Hour
Why fewer Americans are reading for pleasure
'Post-literate age': Why fewer Americans are reading for pleasure
Clip: S2026 E145 | 7:47
Watch 5:27
PBS News Hour
Lawmakers push to make daylight saving time permanent
What to know about the latest push to make daylight saving time permanent
Clip: S2026 E145 | 5:27
Watch 7:13
PBS News Hour
Police cameras help solve crimes, but spark privacy debate
Police say Flock cameras help solve crimes, but critics call them an invasion of privacy
Clip: S2026 E145 | 7:13
Watch 8:09
PBS News Hour
Trump's DNI nominee refuses to say who won 2020 election
Trump's intelligence nominee refuses to say who won 2020 election
Clip: S2026 E145 | 8:09
Watch 5:19
PBS News Hour
Blanche questioned on Jan. 6 cases and Epstein files
Senators question Blanche on Trump loyalty, Jan. 6 cases and Epstein files
Clip: S2026 E145 | 5:19
Watch 57:46
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July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
Watch 5:57
PBS News Hour
News Wrap: Trump ends pause on ICE traffic stops
News Wrap: Trump ends pause on ICE traffic stops
Clip: S2026 E145 | 5:57
Watch 57:46
PBS News Hour
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Episode: S2026 E144 | 57:46
Watch 5:34
PBS News Hour
News Wrap: Warsh says inflation will be 'thing of the past'
News Wrap: Fed Chair Warsh pledges inflation will be 'thing of the past'
Clip: S2026 E144 | 5:34
Watch 7:43
PBS News Hour
The unconventional career of AG nominee Todd Blanche
The unconventional career of attorney general nominee Todd Blanche
Clip: S2026 E144 | 7:43
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Episode: S2026 E136 | 57:46