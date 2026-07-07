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PBS News Hour

EEOC abandons tool for combating workplace discrimination

Season 2026 Episode 139 | 7m 15s

For more than 60 years, the federal government has relied on the Equal Employment Opportunity Commission to enforce laws against workplace discrimination. The Department of Justice is now challenging a legal framework that has underpinned that work for decades. Geoff Bennett discussed the policy shift and its implications with Jenny Yang, a former chair of the EEOC.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E139 | 57:46
Watch 4:43
PBS News Hour
U.S. strikes Iran after tanker attacks in Strait of Hormuz
U.S. launches new strikes on Iran after attacks on tankers in Strait of Hormuz
Clip: S2026 E139 | 4:43
Watch 8:24
PBS News Hour
In Iran, mourners honor Khamenei while critics remain quiet
Inside Iran as mourners honor Khamenei while critics remain quiet
Clip: S2026 E139 | 8:24
Watch 7:27
PBS News Hour
Trump pressures NATO on defense spending, loyalty, Greenland
At NATO summit, Trump pressures allies on loyalty, defense spending and Greenland
Clip: S2026 E139 | 7:27
Watch 5:52
PBS News Hour
More Democrats call for Platner to drop Maine Senate bid
More Democrats call for Platner to drop Maine Senate bid after sexual assault accusation
Clip: S2026 E139 | 5:52
Watch 6:24
PBS News Hour
New student loan rules reshape funding for graduate programs
New student loan rules could limit funding for some graduate programs
Clip: S2026 E139 | 6:24
Watch 6:15
PBS News Hour
News Wrap: Attempt to collect election worker info rejected
News Wrap: Judge rejects Trump's attempt to collect Georgia election worker info
Clip: S2026 E139 | 6:15
Watch 6:16
PBS News Hour
How hospitals are using the arts to help patients recover
How hospitals are using the arts to help patients recover
Clip: S2026 E139 | 6:16
Watch 8:43
PBS News Hour
Who could benefit the most from Trump Accounts
Who could benefit the most from Trump's investment accounts for children
Clip: S2026 E138 | 8:43
Watch 6:46
PBS News Hour
U.S. star's suspension lifted after Trump calls FIFA head
U.S. World Cup star's suspension lifted after Trump's call to FIFA president
Clip: S2026 E138 | 6:46
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PBS News Hour
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E139 | 57:46
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PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
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PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
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PBS News Hour
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
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PBS News Hour
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
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PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
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PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
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PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
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PBS News Hour
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
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PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46