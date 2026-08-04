Senate faces long to-do list and little time before recess

Extras
August 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Man charged with arson as Washington wildfires devastate Spokane area
Reflecting Pool case highlights disconnect between Trump's claims and court record
The science behind using the arts to combat loneliness and social isolation
Annie Jacobsen and Geoff Bennett discuss 'Biological War' on 'Settle In'
Paid early access to Trump's posts raises insider trading questions
How satellites and AI cameras are detecting wildfires before they get out of control
News Wrap: Blanche nomination clears Senate Judiciary Committee
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Trump says new talks are Iran's 'last chance' to make deal 'before decapitation'
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
August 4, 2026 - PBS News Hour full episode
August 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode