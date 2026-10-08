How GLP-1s are reshaping cultural views on body image

Extras
New documentary traces Elon Musk's rise and embrace of right-wing politics
AI startup touts new possibilities for video creators, but concerns remain
Gulf Coast prepares for landfall as Hurricane Isaias gains power
Netanyahu's handling of Oct. 7 emerges as key issue in Israeli election
News Wrap: Judge extends White House access for news outlets
Democrats are betting on pastors and ministers in the midterms
Botched execution reignites debate surrounding death penalty
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Why French students are leading massive protests across the country
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