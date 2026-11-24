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Thousands of immigrants with legal status lose Medicaid coverage
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What's next for Nvidia and Jensen Huang after Trump's intervention
Army plans explosive detonation in Iowa despite residents' concerns
N.C. Democrat reflects on flipping longtime GOP seat: 'It's a new day in the South'
News Wrap: California's king tides could be biggest in 4 decades
Bob Woodward reveals why he's naming sources in new book 'Secrets'
What's driving up the cost of Thanksgiving dinner
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