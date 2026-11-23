Extras
November 23, 2026 - PBS News Hour full episode
What's driving up the cost of Thanksgiving dinner
The science of how pets see and respond to screens
Why Trump pushed for Jensen Huang's return to Nvidia
Experts weigh national security implications of Huang's return to Nvidia
Seattle airport arrests renew protests over ICE enforcement tactics
Severe drought pushes millions in Afghanistan deeper into crisis
News Wrap: Storms threaten Thanksgiving travel as airlines rebound from tech failures
Brooks and Capehart on Trump's summit with Putin and Xi
November 20, 2026 - PBS News Hour full episode
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November 23, 2026 - PBS News Hour full episode
November 20, 2026 - PBS News Hour full episode
November 19, 2026 - PBS News Hour full episode
November 18, 2026 - PBS News Hour full episode
November 17, 2026 - PBS News Hour full episode
November 16, 2026 - PBS News Hour full episode
November 13, 2026 - PBS News Hour full episode
November 12, 2026 - PBS News Hour full episode
November 11, 2026 - PBS News Hour full episode
November 10, 2026 - PBS News Hour full episode