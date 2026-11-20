Extras
November 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Inside the museum preserving the story of JFK's assassination
Josh Shapiro on foreign policy, Democratic wins and his 2028 ambitions
News Wrap: Stocks tumble as worries about AI rattle market
What Trump addressed during his lengthy White House news conference
News Wrap: Russian drone attack damages Dutch embassy and cathedral in Ukraine
Anthropic's trillion-dollar valuation tests its promise to develop AI responsibly
'Huna' wins National Book Award, but author denied visa to attend ceremony
Tennessee Democrat describes how she won a Trump district with almost no ad money
International Court of Justice finds Myanmar guilty of genocide against Rohingya
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