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PBS News Hour

Migrants enter Spanish territory, then return to Morocco

Season 2026 Episode 157 | 3m 07s

Spain is rushing troops and resources to one of its territories in North Africa, after tens of thousands of migrants crossed the border from Morocco into the small city of Ceuta. Geoff Bennett reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E157 | 57:46
Watch 6:10
PBS News Hour
How people in Iran feel after living through months of war
How Iranians are living through months of war and government crackdowns
Clip: S2026 E157 | 6:10
Watch 5:46
PBS News Hour
What's in the deal to disarm Hamas, withdraw IDF from Gaza
What's in the proposed deal to disarm Hamas and withdraw Israeli forces from Gaza
Clip: S2026 E157 | 5:46
Watch 5:49
PBS News Hour
Unaccompanied migrant children could lose legal aid
Unaccompanied migrant children at risk of losing legal representation
Clip: S2026 E157 | 5:49
Watch 4:53
PBS News Hour
Western states face water cuts as Colorado River shrinks
Western states face more water cutbacks as Colorado River shrinks
Clip: S2026 E157 | 4:53
Watch 3:20
PBS News Hour
Why states want to change 'Sell By' labels on food
Why states want to change 'Sell By' labels on food
Clip: S2026 E157 | 3:20
Watch 5:08
PBS News Hour
News Wrap: Death toll from Japan earthquake rises to 34
News Wrap: Death toll from Japan earthquake rises to 34
Clip: S2026 E157 | 5:08
Watch 7:15
PBS News Hour
Groups that shape community culture face financial pressure
Local arts groups that shape community culture face financial pressure
Clip: S2026 E157 | 7:15
Watch 10:42
PBS News Hour
Brooks and Capehart on Blanche’s stalled AG confirmation
Brooks and Capehart on Blanche’s stalled nomination and Trump's 'anti-weaponization fund'
Clip: S2026 E157 | 10:42
Watch 57:46
PBS News Hour
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E156 | 57:46
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PBS News Hour
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
July 31, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E157 | 57:46
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PBS News Hour
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E156 | 57:46
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PBS News Hour
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E155 | 56:45
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PBS News Hour
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E154 | 57:46
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July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E153 | 57:46
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July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E152 | 57:46
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PBS News Hour
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E151 | 57:46
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PBS News Hour
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E150 | 57:46
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July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E149 | 57:46
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PBS News Hour
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E148 | 57:46