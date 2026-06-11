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News Wrap: Anti-Trump message etched into National Mall

Season 2026 Episode 120 | 5m 18s

In our news wrap Thursday, the Interior Department is investigating what appears to be an anti-Trump message etched into the grass of the National Mall in Washington, severe storms in the Midwest are disrupting travel and the gunman who killed Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband pleaded guilty in federal court.

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