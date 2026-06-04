Rep. Fitzpatrick on what's driving a wedge with Trump

Extras
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Former Trump adviser John Bolton to plead guilty over classified information
ICE arrest in a rural Montana town prompts a conservative community to take action
College graduates begin their job search in a world being transformed by AI
Trump's limits are tested after some Republicans push back
New proposal would give Trump officials more control over scientific research grants
Musical phenom introduces an old instrument to new audiences
Health workers struggle to contain Ebola outbreak
News Wrap: Ukraine strikes oil depot deep inside Russia
Noteworthy speeches from recent college graduations
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