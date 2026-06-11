Trump calls off strikes, says deal with Iran is close

Extras
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
Surveillance program set to expire as Congress rejects FISA extension
Why SpaceX is rocketing toward largest IPO in stock market history
News Wrap: Apparent anti-Trump message etched into National Mall
Middle East experts assess prospects for U.S.-Iran deal
'The Department of Revenge' explores Trump's use of DOJ to settle political scores
World Cup players challenged by dangerously hot weather
A look at the Albanian island where a Kushner-Trump resort plan has sparked protests
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
U.S. launches new strikes in Iran after missiles target American bases
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
June 11, 2026 - PBS News Hour full episode
June 10, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode