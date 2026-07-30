Violence surges in West Bank as settlers escalate attacks

Extras
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Russian drone and missile attack kills 10 in Ukraine
Group urges Congress to adopt proportional representation to end redistricting battles
How shipping risks from Ukraine and Iran wars are converging
Breaking down the GDP report as U.S. economy slows in 2nd quarter
Missouri couple murdered in Guatemala after husband was deported
U.S. and Iran strikes intensify as war opens new fronts
How music has helped tell America's story from the very beginning
Blanche's AG nomination on hold over opposition to DOJ's 'anti-weaponization fund'
The campaign against Fauci and what brought him back before Congress
Latest Episodes
All
-
All
-
PBS News Hour Season 2026
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
July 30, 2026 - PBS News Hour full episode
July 29, 2026 - PBS News Hour full episode
July 28, 2026 - PBS News Hour full episode
July 27, 2026 - PBS News Hour full episode
July 24, 2026 - PBS News Hour full episode
July 23, 2026 - PBS News Hour full episode
July 22, 2026 - PBS News Hour full episode
July 21, 2026 - PBS News Hour full episode
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode