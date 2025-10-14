October 14, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Nor’easter slams East Coast
Israeli hostages freed and Palestinian detainees released after 2 years of brutal war
Speaker says U.S. 'barreling toward' prolonged shutdown as ripple effects grow
Experienced Mideast negotiators break down how Gaza peace deal came together
Indigenous activist Leonard Peltier on adjusting to life at home after decades in prison
Trump's shutdown firings hollow out special education office
Tamara Keith and Amy Walter on the Gaza peace deal's political impact
Desperately needed aid begins to flow into Gaza as Trump heads to Israel
Documentary argues George Orwell's greatest fears are materializing
Latest Episodes
All
-
All
-
2025
-
PBS News Hour Season 2024
-
PBS News Hour Season 2023
-
PBS News Hour Season 2022
-
PBS News Hour Season 2021
-
PBS News Hour Season 2020
-
PBS News Hour Season 2019
-
PBS News Hour Season 2018
-
PBS News Hour Season 2017
-
PBS News Hour Season 2016
-
PBS News Hour Season 2015
-
PBS News Hour Season 2014
-
PBS News Hour Season 2013
-
PBS News Hour Season 2012
-
PBS News Hour Season 2011
-
PBS News Hour Season 2010
-
PBS News Hour Season 2009
-
PBS News Hour Season 2008
-
PBS News Hour Season 2007
-
PBS News Hour Season 2006
-
PBS News Hour Season 2005
-
PBS News Hour Season 2004
-
PBS News Hour Season 2003
-
PBS News Hour Season 2001
-
PBS News Hour Season 1999
-
PBS News Hour Season 1997
-
PBS News Hour Season 1991
-
PBS News Hour Season 1987
-
PBS News Hour Season 1985
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode