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Star Gazers

All About Perseus | November 30 - December 6 | Star Gazers

Season 49 Episode 48 | 1m 00s

Star Gazers STGZ641 Nov 30 - Dec 6, 2026 “All About Perseus”

Aired: 10/26/26
Funding provided by The Batchelor Foundation and The William J. & Tina Rosenberg Foundation
Extras
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Star Gazers
Moon Meets with Mars, Jupiter | November 23 - November 29 | Star Gazers
Star Gazers STGZ640 Nov 23-29, 2026 “Moon Meets with Mars, Jupiter”
Episode: S49 E47 | 1:00
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Star Gazers
Taurus and Two Star Clusters | November 9 - November 15 | Star Gazers
Star Gazers STGZ638 November 9-15, 2026 “Taurus and Two Star Clusters”
Episode: S49 E45 | 1:00
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Star Gazers
Orion: Everything You Need to Know | November 16 - November 22 | Star Gazers
Star Gazers STGZ639 November 16-22, 2026 “Orion: Everything You Need to Know”
Episode: S49 E46 | 1:00
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Star Gazers
Star Gazer’s 50th Anniversary Planet Party | November 2 - November 8 | Star Gazers
Star Gazers STGZ637 November 2-8, 2026 “Star Gazer’s 50th Anniversary Planet Party”
Episode: S49 E44 | 1:00
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Star Gazers
Our Halloween Star, Jack Horkheimer | October 26 - November 1 | Star Gazers
Star Gazers STGZ636 Oct 26 - Nov 1, 2026 “Our Halloween Star, Jack Horkheimer”
Episode: S49 E43 | 1:00
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Star Gazers
Moon Skips Over the Seven Sisters | October 19 - October 25 | Star Gazers
Star Gazers STGZ635 October 19-25, 2026 “Moon Skips Over the Seven Sisters”
Episode: S49 E42 | 1:00
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Star Gazers
The Seasons of the Sky | October 12 - October 18 | Star Gazers
Star Gazers STGZ634 October 12-18, 2026 “The Seasons of the Sky”
Episode: S49 E41 | 1:00
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Star Gazers
Find a Royal Family in the Sky | October 5 - October 11 | Star Gazers
Star Gazers STGZ633 October 5-11, 2026 “Find a Royal Family in the Sky”
Episode: S49 E40 | 1:00
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Star Gazers
Don't Miss Saturn This Week | September 28 - October 4 | Star Gazers
Star Gazers STGZ632 Sept 28 to Oct 4, 2026 “Don’t Miss Saturn This Week”
Episode: S49 E39 | 1:00
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Star Gazers
Our 49th Autumnal Equinox | September 21 - September 27 | Star Gazers
Star Gazers STGZ631 September 21-27, 2026 “Our 49th Autumnal Equinox”
Episode: S49 E38 | 1:00
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Star Gazers
Taurus and Two Star Clusters | November 9 - November 15 | Star Gazers
Star Gazers STGZ638 November 9-15, 2026 “Taurus and Two Star Clusters”
Episode: S49 E45 | 1:00
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Star Gazers
Orion: Everything You Need to Know | November 16 - November 22 | Star Gazers
Star Gazers STGZ639 November 16-22, 2026 “Orion: Everything You Need to Know”
Episode: S49 E46 | 1:00
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Star Gazers
Star Gazer’s 50th Anniversary Planet Party | November 2 - November 8 | Star Gazers
Star Gazers STGZ637 November 2-8, 2026 “Star Gazer’s 50th Anniversary Planet Party”
Episode: S49 E44 | 1:00
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Star Gazers
Moon Meets with Mars, Jupiter | November 23 - November 29 | Star Gazers
Star Gazers STGZ640 Nov 23-29, 2026 “Moon Meets with Mars, Jupiter”
Episode: S49 E47 | 1:00
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Star Gazers
Find a Royal Family in the Sky | October 5 - October 11 | Star Gazers
Star Gazers STGZ633 October 5-11, 2026 “Find a Royal Family in the Sky”
Episode: S49 E40 | 1:00
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Star Gazers
Moon Skips Over the Seven Sisters | October 19 - October 25 | Star Gazers
Star Gazers STGZ635 October 19-25, 2026 “Moon Skips Over the Seven Sisters”
Episode: S49 E42 | 1:00
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Star Gazers
The Seasons of the Sky | October 12 - October 18 | Star Gazers
Star Gazers STGZ634 October 12-18, 2026 “The Seasons of the Sky”
Episode: S49 E41 | 1:00
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Star Gazers
Our Halloween Star, Jack Horkheimer | October 26 - November 1 | Star Gazers
Star Gazers STGZ636 Oct 26 - Nov 1, 2026 “Our Halloween Star, Jack Horkheimer”
Episode: S49 E43 | 1:00
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Star Gazers
Our 49th Autumnal Equinox | September 21 - September 27 | Star Gazers
Star Gazers STGZ631 September 21-27, 2026 “Our 49th Autumnal Equinox”
Episode: S49 E38 | 1:00
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Star Gazers
Don't Miss Saturn This Week | September 28 - October 4 | Star Gazers
Star Gazers STGZ632 Sept 28 to Oct 4, 2026 “Don’t Miss Saturn This Week”
Episode: S49 E39 | 1:00