El Centro para las áreas rurales en Pensilvania esta observando que la falta de salud materna del estado está creciendo, ya que 23 condados carecen de unidades hospitalarias de labor de parto y alumbramiento.

El Dr. Ethan Gable viaja regularmente unos 40 millas, realizando el trayecto de casi una hora entre dos hospitales en el centro-norte de Pensilvania, donde trabaja como obstetra, ginecólogo o ginecoobstetra.

Gable es uno de los tres ginecólogos tanto en UPMC Wellsboro en el condado de Tioga como en UPMC Cole en el condado de Potter.

EDITOR'S NOTE

WVIA's Robert Collado translated this story.

"Absolutamente, es una prioridad", dijo Patti Jackson, presidenta del mercado de UPMC North Central PA, sobre la prestación de estos servicios a las poblaciones rurales de pacientes. "De los desafíos que tenemos surge la innovación."

Gable y sus colegas ofrecen una atención que se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar en los condados rurales de Pensilvania.

Según el Centro para las comunidades de parto de Pensilvania, 23 de los 67 condados de Pensilvania no cuentan con un hospital que ofrezca servicios de parto y alumbramiento y los 23 condados están clasificados por el Centro como comunidades rurales.

La disminución de la atención obstétrica

El Centro Chartis para la Salud Rural, parte del Grupo Chartis, publica anualmente un "informe del estado" sobre la salud rural del país.

El informe de este año reveló que entre 2011 y 2024, Pensilvania perdió el 42% de sus unidades de obstetricia rural, la tercera cifra más alta del país.

Enviado por Michael Topchik

Michael Topchik es el director ejecutivo del Centro Chartis para la Salud Rural, que forma parte del Grupo Chartis.

"Cuando preguntamos a los CEOs ¿por qué? es muy caro, muy arriesgado y cada vez más difícil ofrecer el alto nivel de servicio, tecnología y todo lo demás que se necesita para ese cuidado", dijo Michael Topchik, director ejecutivo del Centro Chartis para la Salud Rural.

Topchik afirmó que la pérdida de servicios especializados como la obstetricia suele ser un indicador de la situación financiera de los hospitales rurales.

"No hemos visto una correlación estadística, pero sí vemos alineación direccional. Uso el término 'bellwether', es un canario en una mina de carbón, por así decirlo. Porque lo que está ocurriendo es que los hospitales luchan por mantener un margen positivo y se deshacen de servicios para proteger su situación financiera", dijo Topchik.

Sin embargo, la motivación para cerrar el capítulo no siempre es económica.

"Parte del desafío [operativo] ha sido que las tasas de natalidad han estado disminuyendo", dijo Gable. "Necesitamos cierto volumen, aunque sea solo del ámbito clínico, para mantener las competencias."

UPMC Cole dejó de ofrecer servicios de parto y alumbramiento en abril del año pasado y ahora dirige a las pacientes a UPMC Wellsboro. Gable acoge a ambas poblaciones de pacientes, con el objetivo final de la salud de las madres y los bebés.

Enviado por el Centro de comunidades rurales de Pennsylvania

Zachary Adams es el director ejecutivo del Centro para la Pensilvania Rural.



"Digamos que es una paciente de Cole, puede entrar físicamente en nuestra consulta, ve a la enfermera, obtiene sus signos vitales, recibe todo lo que normalmente haría y luego realmente viene a verme a distancia en otro hospital", dijo Gable. "Eso es aprovechar la tecnología, eso es llevar la atención a donde están los pacientes, así que intentamos asegurarnos de que, si hay algún nivel de coordinación, sea solo hacia la coordinación del parto, el alumbramiento, para mantener esa conversación con los pacientes."

El desierto creciente de la atención materna en Pensilvania

Con el cierre de la unidad de parto y parto del Hospital General de Warren en el condado de Warren, el Centro para la Pensilvania Rural afirmó que el desierto de atención materna del estado está creciendo .

"Hay un total de ocho condados contiguos, que albergan alrededor de 35.000 mujeres en edad fértil que ahora carecen de servicios locales de parto y alumbramiento. Para ponerlo en perspectiva, esa región de ocho condados es más grande que el tamaño de Connecticut", dijo Zachary Adams, director ejecutivo del Centro para las comunidades rurales de Pennsylvania.

Esos ocho condados son: Cameron, Clarion, Clinton, Elk, Forest, McKean, Potter y Warren.

En el área de cobertura de WVIA, los siguientes condados no cuentan con unidades de parto y alumbramiento, según el Center for Rural Pennsylvania: Susquehanna, Sullivan, Wyoming, Carbon, Pike, Northumberland, Carbon y Snyder.

El Centro encontró que los residentes de los condados sin servicios de parto y alumbramienti recorren una media de 27 millas hasta el hospital más cercano con ese servicio. Para alguien del condado de Susquehanna, serían unas 42 millas hasta el Hospital Regional de Scranton. Para alguien en el condado de Wyoming, la distancia hasta Regional sería de unas 23 millas. Esto no incluye la atención prenatal ni postnatal. Muchos sistemas de salud, como UPMC, tienen centros ambulatorios.

"Nos reunimos con los pacientes donde están, y luego, a medida que nos acercamos a la estancia hospitalaria, ahí es donde entra algo de coordinación. Ahí es donde entra el enfoque regionalizado, donde ahora gestionamos ese nivel de atención, esa coordinación hospitalaria y una mayor distribución geográfica", dijo Gable.

La creciente brecha de acceso para los habitantes rurales de Pensilvania también puede poner en riesgo la salud urbana.

"Podrías imaginar un escenario en el que los médicos de las unidades restantes de parto y parto vean aumentar su carga de pacientes, y no todos los partos salen según lo planeado. Por lo tanto, podríamos esperar un aumento de casos en urgencias donde esos médicos de urgencias sean los que tengan que gestionar problemas emergentes que pueden surgir durante el embarazo", dijo Zachary Adams, director ejecutivo del Center for Rural Pennsylvania.

Impacto desproporcionado en las zonas rurales

Tim Walck / Enviado por UPMC

El Dr. Ethan Gable es uno de los tres ginecólogos en UPMC Cole y UPMC Wellsboro.

Hay significativamente menos ginecólogos en las zonas rurales de Pensilvania que en las zonas urbanas del estado.

Kaitlyn Goode, especialista en visualización de datos en el Centro para las comunidades rurales de Pennsylvania, dijo que, según datos de 2023 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, había 6 ginecólogos por cada 100.000 habitantes en Pensilvania rural, frente a 16 por cada 100.000 en la zona urbana.

Enviado por UPMC Patti Jackson es la presidenta de mercado de la región norte central de Pensilvania de UPMC.



Patti Jackson es la presidenta de mercado de la región norte central de Pensilvania de UPMC.

En la región norte-central de Pensilvania de UPMC, hay 38 proveedores de ginecología y obstetricia, incluyendo médicos, matronas certificadas, enfermeras especialistas y asistentes médicos.

Treinta y dos de esos proveedores trabajan en el condado de Lycoming, y seis están repartidos por los condados de Potter y Tioga.

Topchik teme que el impacto desproporcionado en las zonas rurales pueda empeorar con los próximos cambios en la sanidad.

"Estamos muy, muy preocupados por los recortes en Medicaid, que nuestro análisis muestra que para el hospital rural medio, el 10% de sus pacientes están cubiertos por Medicaid. La mayoría de los nacimientos en este país están pagados por Medicaid. Así que los recortes allí van a afectar de forma desproporcionada a la atención sanitaria rural, porque tenemos un mayor porcentaje de inscritos en Medicaid en zonas rurales", dijo Topchik.

Los cambios en Medicaid implementan requisitos laborales , con excepciones para ciertos grupos, incluyendo personas embarazadas, personas con discapacidad y cuidadores. También habrá comprobaciones de elegibilidad más frecuentes. La mayoría de los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

KFF Health News descubrió que, en 10 años, se espera que el gasto federal en Medicaid se reduzca en 911.000 millones de dólares. Se estima que los cambios aumentarán el número de estadounidenses sin seguro en 7,5 millones para 2034. En las zonas rurales, KFF estima que el gasto federal en Medicaid disminuirá en 137.000 millones de dólares. En Pensilvania, se estima que esa cifra ronda los 5.500 millones de dólares.



Combatiendo las escasez y las brechas en la salud de la mujer

UPMC utiliza la telemedicina para aliviar el estrés de los pacientes durante el viaje.

"Tenemos telemedicina preparada para que, si un paciente no quiere conducir hasta Wellsboro, pueda concertar una cita conmigo. Yo también voy de un lado a otro, y realmente les dan la opción. Así que si prefieren verme en persona y quieren conducir hasta el lugar donde estoy, son libres de hacerlo, o también dicen, ¿sabes qué? Vivo a esta distancia, ¿por qué no hacemos una visita de telemedicina?", dijo Gable.

UPMC también inició un nuevo modelo de residencia para ayudar a satisfacer la necesidad de atención obstétrica rural.

"En nuestro actual programa de residencia en medicina familiar, tenemos a nuestros residentes formándose junto con nuestros equipos de salud de la mujer, y ellos adquieren experiencia en obstetricia, atención a la mujer y parto y parto... Así que los proveedores de medicina familiar también pueden ofrecer cierta cobertura de obstetricia", dijo Jackson.

Topchik considera el Programa de Transformación de la Salud Rural como un área de oportunidad para la salud materna rural. El programa otorgará 50.000 millones de dólares a los estados en cinco años. Pensilvania recibió este año 193 millones de dólares del programa.

"Con la financiación de Rural Health Transformation, se invertirá mucha energía y dinero en la atención materna, y eso será en la contratación. Proviene de la formación de varios profesionales relacionados con la obstetricia y también de la exploración de nuevos modelos de inversión en telemedicina. Incluso hemos visto áreas de interés con unidades móviles que ofrecen atención obstétrica", explicó Topchik.