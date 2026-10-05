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PBS News Hour

'American Pope' traces Leo's journey from Chicago to Vatican

Season 2026 Episode 203 | 8m 45s

Pope Leo XIV made history as the first American to lead the Catholic Church. But the path that brought him there stretched from Chicago’s South Side to decades of missionary work in Peru and ultimately to the highest ranks of the Vatican. "American Pope" traces that journey and offers a fuller portrait of the man behind the papacy. Geoff Bennett spoke with authors Scott Detrow and Daniel Burke.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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