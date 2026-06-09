A Brief But Spectacular take on changing the lineup

Extras
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
U.S. retaliates against Iran after American helicopter downed near Strait of Hormuz
Sudan crisis worsens as civil war enters 4th year and Hormuz closure disrupts aid
'Grandfamilies' spotlights grandparents stepping in to raise children
Bill Pulte 'deeply unqualified' to lead U.S. intelligence efforts, Jeffries says
How Maine Democrats view Platner's scandals and chances to oust Sen. Collins
Roger Bennett on what to expect at the World Cup
Texas Tech ruling ignites debate on sports betting and gambling addiction
News Wrap: Israel's bombing campaign against Hezbollah continues inside Lebanon
Exchange of missile strikes between Israel and Iran threatens fragile ceasefire
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