100 WVIA Way
Pittston, PA 18640

Phone: 570-826-6144
Fax: 570-655-1180

Copyright © 2025 WVIA, all rights reserved. WVIA is a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

A Brief But Spectacular take on changing the lineup

Season 2026 Episode 118 | 3m 20s

Playing sports teaches more than just the game, it helps kids build confidence and navigate challenges both on and off the field. Mason Thomas brings that philosophy to Harlem Lacrosse in Compton, California, where he mentors students on and off the field. He shares his Brief But Spectacular take on changing the lineup in lacrosse.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 3:51
PBS News Hour
U.S. strikes Iran after American helicopter downed
U.S. retaliates against Iran after American helicopter downed near Strait of Hormuz
Clip: S2026 E118 | 3:51
Watch 5:22
PBS News Hour
Sudan crisis deepens as war enters 4th year and aid cut off
Sudan crisis worsens as civil war enters 4th year and Hormuz closure disrupts aid
Clip: S2026 E118 | 5:22
Watch 8:06
PBS News Hour
New book spotlights grandparents raising children
'Grandfamilies' spotlights grandparents stepping in to raise children
Clip: S2026 E118 | 8:06
Watch 6:49
PBS News Hour
Pulte unqualified to lead U.S. intelligence, Jeffries says
Bill Pulte 'deeply unqualified' to lead U.S. intelligence efforts, Jeffries says
Clip: S2026 E118 | 6:49
Watch 6:25
PBS News Hour
How Maine Democrats view Platner's scandals, chances to win
How Maine Democrats view Platner's scandals and chances to oust Sen. Collins
Clip: S2026 E118 | 6:25
Watch 8:14
PBS News Hour
Roger Bennett on what to expect at the World Cup
Roger Bennett on what to expect at the World Cup
Clip: S2026 E118 | 8:14
Watch 5:49
PBS News Hour
Texas ruling ignites debate on sports gambling and addiction
Texas Tech ruling ignites debate on sports betting and gambling addiction
Clip: S2026 E118 | 5:49
Watch 4:16
PBS News Hour
News Wrap: Israel's bombing campaign continues in Lebanon
News Wrap: Israel's bombing campaign against Hezbollah continues inside Lebanon
Clip: S2026 E118 | 4:16
Watch 4:48
PBS News Hour
Israel and Iran exchange strikes, threatening ceasefire
Exchange of missile strikes between Israel and Iran threatens fragile ceasefire
Clip: S2026 E117 | 4:48
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
June 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E118 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E112 | 56:45
Watch 57:46
PBS News Hour
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E111 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E110 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E109 | 57:46