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PBS News Hour

'Blockers' highlights government workers who resisted DOGE

Season 2026 Episode 208 | 7m 58s

Elon Musk has donated more than $365 million to support Republicans in the midterm elections. Musk's influence on the federal government is the focus of "Blockers," a new book by Michael Lewis. Lisa Desjardins sat down with Lewis to discuss Musk's time leading DOGE and the federal workers who found themselves in its crosshairs.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46
Watch 5:50
PBS News Hour
Smithsonian's American Latino museum finds permanent home
Smithsonian's American Latino museum finds permanent home on National Mall
Clip: S2026 E208 | 5:50
Watch 3:01
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on giving veterans a chance
A Brief But Spectacular take on translating military service into civilian life
Clip: S2026 E208 | 3:01
Watch 10:42
PBS News Hour
Ukraine disputes ceasefire as Trump's diesel deal draws fire
Ukraine disputes Trump's claim of energy ceasefire as Russian diesel deal draws fire
Clip: S2026 E208 | 10:42
Watch 8:21
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on GOP's midterm vulnerability
Tamara Keith and Amy Walter on the GOP's vulnerability in the midterms
Clip: S2026 E208 | 8:21
Watch 4:51
PBS News Hour
Water access becomes top election issue for Arizona voters
Water access becomes a top election concern for Arizona voters
Clip: S2026 E208 | 4:51
Watch 4:00
PBS News Hour
What to expect as Hurricane Isaias bears down on Gulf Coast
What to expect as Hurricane Isaias bears down on the Gulf Coast as a major storm
Clip: S2026 E207 | 4:00
Watch 8:13
PBS News Hour
Human rights attorney Navi Pillay wins Nobel Peace Prize
Navi Pillay wins Nobel Peace Prize after long career of investigating war crimes
Clip: S2026 E207 | 8:13
Watch 14:15
PBS News Hour
Brooks and Capehart on the midterm fight for Senate control
Brooks and Capehart on the fight for Senate control in battleground states
Clip: S2026 E207 | 14:15
Watch 3:44
PBS News Hour
Ke Huy Quan reflects on escaping Vietnam on ‘Settle In’
Ke Huy Quan reflects on his family’s escape from post-war Vietnam on ‘Settle In’
Clip: S2026 E207 | 3:44
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Watch 57:46
PBS News Hour
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
October 12, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E208 | 57:46
Watch 56:45
PBS News Hour
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 56:45
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PBS News Hour
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E206 | 57:46
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PBS News Hour
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E205 | 57:46
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PBS News Hour
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E204 | 57:46
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October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E203 | 57:46
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PBS News Hour
October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E202 | 57:46
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PBS News Hour
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E201 | 57:46
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PBS News Hour
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E200 | 57:46
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PBS News Hour
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E199 | 57:46