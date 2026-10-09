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PBS News Hour

What to expect as Hurricane Isaias bears down on Gulf Coast

Season 2026 Episode 207 | 4m 00s

Hurricane Isaias has strengthened into a Category 3 hurricane as it heads toward the Gulf Coast. Residents are rushing to prepare for the storm, which is packing winds up to 120 mph and is expected to make landfall Friday night. Amna Nawaz speaks with Michael Brennan, director of the National Hurricane Center, for more.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 57:46
Watch 8:13
PBS News Hour
Human rights attorney Navi Pillay wins Nobel Peace Prize
Navi Pillay wins Nobel Peace Prize after long career of investigating war crimes
Clip: S2026 E207 | 8:13
Watch 14:15
PBS News Hour
Brooks and Capehart on the midterm fight for Senate control
Brooks and Capehart on the fight for Senate control in battleground states
Clip: S2026 E207 | 14:15
Watch 3:44
PBS News Hour
Ke Huy Quan reflects on escaping Vietnam on ‘Settle In’
Ke Huy Quan reflects on his family’s escape from post-war Vietnam on ‘Settle In’
Clip: S2026 E207 | 3:44
Watch 9:29
PBS News Hour
How GLP-1s are reshaping cultural views on body image
How GLP-1s are reshaping cultural views on body image
Clip: S2026 E206 | 9:29
Watch 8:22
PBS News Hour
Documentary traces Musk's rise and embrace of right-wing
New documentary traces Elon Musk's rise and embrace of right-wing politics
Clip: S2026 E206 | 8:22
Watch 6:40
PBS News Hour
AI video startup touts possibilities, but concerns remain
AI startup touts new possibilities for video creators, but concerns remain
Clip: S2026 E206 | 6:40
Watch 3:48
PBS News Hour
Gulf Coast prepares for landfall as Isaias gains power
Gulf Coast prepares for landfall as Hurricane Isaias gains power
Clip: S2026 E206 | 3:48
Watch 5:44
PBS News Hour
Netanyahu's handling of Oct. 7 looms over Israeli election
Netanyahu's handling of Oct. 7 emerges as key issue in Israeli election
Clip: S2026 E206 | 5:44
Watch 7:13
PBS News Hour
News Wrap: Judge extends White House access for news outlets
News Wrap: Judge extends White House access for news outlets
Clip: S2026 E206 | 7:13
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PBS News Hour
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October 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E207 | 57:46
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October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E206 | 57:46
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October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E205 | 57:46
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October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
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October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E203 | 57:46
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October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E202 | 57:46
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October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E201 | 57:46
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September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E200 | 57:46
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September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E199 | 57:46
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September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E198 | 57:46