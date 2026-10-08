News Wrap: Judge extends White House access for news outlets

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October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
How GLP-1s are reshaping cultural views on body image
Netanyahu's handling of Oct. 7 emerges as key issue in Israeli election
Democrats are betting on pastors and ministers in the midterms
Botched execution reignites debate surrounding death penalty
AI startup touts new possibilities for video creators, but concerns remain
Gulf Coast prepares for landfall as Hurricane Isaias gains power
New documentary traces Elon Musk's rise and embrace of right-wing politics
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Why French students are leading massive protests across the country
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October 8, 2026 - PBS News Hour full episode
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