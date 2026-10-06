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PBS News Hour

Haitian's suicide shows human toll of immigration crackdown

Season 2026 Episode 204 | 6m 03s

Over the weekend, the family of Pierre Damas Bel laid him to rest. The 20-year-old Haitian student lost his legal immigration status in July after the Supreme Court cleared the way for the Trump administration to end temporary protections for hundreds of thousands of Haitians. Bel died by suicide a month after immigration authorities required him to wear an ankle monitor. William Brangham reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E204 | 57:46
Watch 8:48
PBS News Hour
High cost of GLP-1s push some to seek unregulated versions
High cost of GLP-1s drives some to seek cheaper, unregulated versions
Clip: S2026 E204 | 8:48
Watch 2:40
PBS News Hour
French students lead massive protests across country
French students lead massive protests against education policies
Clip: S2026 E204 | 2:40
Watch 8:34
PBS News Hour
McGurk chronicles talks to free Oct. 7 hostages in 'Brink'
Brett McGurk chronicles negotiations to free Oct. 7 hostages in 'Brink'
Clip: S2026 E204 | 8:34
Watch 4:54
PBS News Hour
DOJ ramps effort to prosecute non-citizens accused of voting
Examining the DOJ's effort to prosecute non-citizens accused of voting
Clip: S2026 E204 | 4:54
Watch 10:50
PBS News Hour
As Afghans try to flee Taliban, some are forced to return
As some Afghans escape the Taliban, other refugees are forced to return
Clip: S2026 E204 | 10:50
Watch 3:12
PBS News Hour
Suspected Iranian plot pushed U.S. to move bombers from UK
Suspected Iranian drone plot pushed U.S. to evacuate bombers from British air base
Clip: S2026 E204 | 3:12
Watch 6:52
PBS News Hour
News Wrap: Yates to review Cornell sexual assault reports
News Wrap: Cornell says Sally Yates will review handling of sexual assault reports
Clip: S2026 E204 | 6:52
Watch 6:47
PBS News Hour
What to know about pneumonic plague after Russian lab death
Understanding pneumonic plague after Russian lab worker's death
Clip: S2026 E203 | 6:47
Watch 7:08
PBS News Hour
Marine's arrest in Japan fuels debate over U.S. presence
Marine's murder charge in Japan fuels local debate over U.S. military presence
Clip: S2026 E203 | 7:08
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PBS News Hour
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
October 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E204 | 57:46
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October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
October 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E203 | 57:46
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PBS News Hour
October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
October 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E202 | 57:46
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PBS News Hour
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
October 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E201 | 57:46
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September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
September 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E200 | 57:46
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September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
September 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E199 | 57:46
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September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
September 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E198 | 57:46
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September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E197 | 57:46
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PBS News Hour
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E196 | 57:46
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September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
September 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E195 | 57:46