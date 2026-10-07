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PBS News Hour

What Cornell case reveals about handling of rape allegations

Season 2026 Episode 206 | 6m 45s

Anger and backlash are building at Cornell University this week over the way the school handled an alleged gang rape in 2024. The case has renewed questions about how sexual assault allegations are investigated on college campuses and by law enforcement. Geoff Bennett discussed more with Deborah Tuerkheimer, a former prosecutor and author of "Credible: Why We Doubt Accusers and Protect Abusers."

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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PBS News Hour
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
October 7, 2026 - PBS News Hour full episode
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Watch 3:55
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Georgia governor's debate highlights voters' top concerns
Georgia governor's debate highlights voters' top concerns
Clip: S2026 E206 | 3:55
Watch 8:25
PBS News Hour
Israeli and Palestinian fathers partner to bridge divides
Israeli and Palestinian fathers partner to bridge divides 3 years after Oct. 7
Clip: S2026 E206 | 8:25
Watch 7:27
PBS News Hour
GOP and Democratic strategists on where they expect to win
Republican and Democratic strategists on closing messages and where they expect to win
Clip: S2026 E206 | 7:27
Watch 4:44
PBS News Hour
Oct. 7 survivor channels trauma into leadership movement
Oct. 7 survivor channels trauma into movement for new generation of Israeli leaders
Clip: S2026 E206 | 4:44
Watch 4:05
PBS News Hour
Why French students are flooding the streets in protest
Why French students are leading massive protests across the country
Clip: S2026 E206 | 4:05
Watch 5:31
PBS News Hour
News Wrap: Lawyer says Christa Pike 'angry and confused'
News Wrap: Lawyer says Christa Pike 'angry and confused' following botched execution
Clip: S2026 E206 | 5:31
Watch 10:36
PBS News Hour
Evidence suggests GLP-1s can curb drug and alcohol cravings
The evidence suggesting GLP-1s can curb drug and alcohol cravings
Clip: S2026 E206 | 10:36
Watch 2:40
PBS News Hour
French students lead massive protests across country
French students lead massive protests against education policies
Clip: S2026 E204 | 2:40
Watch 8:48
PBS News Hour
High cost of GLP-1s push some to seek unregulated versions
High cost of GLP-1s drives some to seek cheaper, unregulated versions
Clip: S2026 E204 | 8:48
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September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
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