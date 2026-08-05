Why the Battle of the Little Bighorn still resonates today

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Russian missile attacks on Kyiv expose weakness in Ukraine's air defense
News Wrap: Senate confirms Dr. Erica Schwartz as CDC director
Tennessee secretary of state on redistricting, election security and low voter turnout
How new findings on ovarian cancer origins may help reduce risk
What scientists are learning after SpaceX debris crashed into the moon
Man charged with arson as Washington wildfires devastate Spokane area
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