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How new ovarian cancer findings may help reduce risk

Season 2026 Episode 160 | 6m 45s

One of the deadliest forms of cancer for women may not start where we once believed. Researchers now know nearly all fatal ovarian cancers begin in the fallopian tubes, not the ovaries. Stephanie Sy discusses with Dr. Rebecca Stone, a professor in the Johns Hopkins Department of Gynecology and Obstetrics, how this understanding is important for patient care.

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