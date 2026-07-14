Ex-election commissioner on Trump's effort to control voting

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July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
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Inflation eased in June, but Americans still feel pressure from high prices
Supreme Court justices make case for more security funding
Middle East experts assess latest escalation in U.S.-Iran conflict
Simon Kuper and Geoff Bennett discuss the World Cup on 'Settle In'
The unconventional career of attorney general nominee Todd Blanche
U.S. launches more strikes, tightens naval blockade as Iran hits Gulf allies
Lindsey Graham's career and influence on American politics
Trump says U.S. 'taking over the strait' as conflict with Iran reignites
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