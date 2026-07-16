News Wrap: Ukrainians protest firing of defense minister

Extras
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Iran war driving up costs and putting seafarers at risk, UN maritime chief warns
What to expect from Trump's address as he revisits 2020 election loss
Trump setting stage to declare emergency around midterms, former White House attorney says
Experimental artist Suzanne Jackson celebrates decades of work in new exhibition
The health risks of wildfire smoke across the Midwest and Mid-Atlantic
The debate over how to protect children and teens as AI use grows
Vote on U.S. aid to Israel exposes sharp divide in Congress
Police say Flock cameras help solve crimes, but critics call them an invasion of privacy
Trump's intelligence nominee refuses to say who won 2020 election
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