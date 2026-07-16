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PBS News Hour

Suzanne Jackson celebrates decades of art in new exhibition

Season 2026 Episode 146 | 6m 35s

Suzanne Jackson is an artist who has experimented with materials for decades. Now in her 80s, she's having her first major museum retrospective in an exhibition titled “What is Love.” Senior Arts Correspondent Jeffrey Brown traveled to Minneapolis to meet Jackson for our Arts and Culture series, CANVAS.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
Watch 5:15
PBS News Hour
Health risks of wildfire smoke across Midwest, Mid-Atlantic
The health risks of wildfire smoke across the Midwest and Mid-Atlantic
Clip: S2026 E146 | 5:15
Watch 4:50
PBS News Hour
Iran war putting seafarers at risk, UN maritime chief warns
Iran war driving up costs and putting seafarers at risk, UN maritime chief warns
Clip: S2026 E146 | 4:50
Watch 8:02
PBS News Hour
Trump setting stage to declare election emergency, Cobb says
Trump setting stage to declare emergency around midterms, former White House attorney says
Clip: S2026 E146 | 8:02
Watch 5:29
PBS News Hour
What to expect from Trump as he revisits 2020 election loss
What to expect from Trump's address as he revisits 2020 election loss
Clip: S2026 E146 | 5:29
Watch 8:39
PBS News Hour
The debate over how to protect children as AI use grows
The debate over how to protect children and teens as AI use grows
Clip: S2026 E146 | 8:39
Watch 6:48
PBS News Hour
Vote on U.S. aid to Israel exposes sharp divide in Congress
Vote on U.S. aid to Israel exposes sharp divide in Congress
Clip: S2026 E146 | 6:48
Watch 6:05
PBS News Hour
News Wrap: Ukrainians protest firing of defense minister
News Wrap: Ukrainians protest Zelenskyy's firing of defense minister
Clip: S2026 E146 | 6:05
Watch 5:57
PBS News Hour
News Wrap: Trump ends pause on ICE traffic stops
News Wrap: Trump ends pause on ICE traffic stops
Clip: S2026 E145 | 5:57
Watch 6:32
PBS News Hour
Daniel Umemezie on using his words to bridge worlds
National Youth Poet Laureate Daniel Umemezie on using his words to bridge worlds
Clip: S2026 E145 | 6:32
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Watch 57:46
PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
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PBS News Hour
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
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PBS News Hour
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E144 | 57:46
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PBS News Hour
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46
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PBS News Hour
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E142 | 57:46
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PBS News Hour
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E141 | 57:46
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PBS News Hour
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E140 | 56:45
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PBS News Hour
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E139 | 57:46
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PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
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PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46