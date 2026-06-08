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PBS News Hour

News Wrap: 3 more screwworm cases found in Texas, New Mexico

Season 2026 Episode 117 | 5m 27s

In our news wrap Monday, authorities reported three more cases of New World screwworm in the U.S., a federal judge struck down Trump’s $100,000 H-1B visa fee, a stabbing at New York City’s Penn Station left six people injured, a 7.8 magnitude earthquake killed at least 35 people in the Philippines, and “Schmigadoon” was crowned best musical at the Tony Awards.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 9:01
PBS News Hour
What Iran and Israel’s escalation means for peace efforts
What Iran and Israel’s escalation means for efforts to end regional conflict
Clip: S2026 E117 | 9:01
Watch 9:34
PBS News Hour
Tamara Keith and Amy Walter on Trump’s NBC interview walkout
Tamara Keith and Amy Walter on Trump’s walkout from NBC interview
Clip: S2026 E117 | 9:34
Watch 7:05
PBS News Hour
Fact-checking Trump’s claims of election fraud in California
Former election official fact-checks Trump’s claims of election fraud in California
Clip: S2026 E117 | 7:05
Watch 4:48
PBS News Hour
Israel and Iran exchange strikes, threatening ceasefire
Exchange of missile strikes between Israel and Iran threatens fragile ceasefire
Clip: S2026 E117 | 4:48
Watch 9:18
PBS News Hour
Millions lose SNAP benefits as stricter requirements kick in
Millions lose SNAP benefits as One Big Beautiful Bill’s stricter requirements kick in
Clip: S2026 E117 | 9:18
Watch 6:54
PBS News Hour
Dave Eggers on ‘Contrapposto’ and supporting young writers
Dave Eggers on ‘Contrapposto’ and supporting the next generation of writers
Clip: S2026 E117 | 6:54
Watch 4:08
PBS News Hour
Putin rejects Ukraine’s call for direct talks to end war
What Putin’s rejection of Ukraine’s call for talks means for efforts to end Russia’s war
Clip: S2026 E116 | 4:08
Watch 6:43
PBS News Hour
Why hiring surged in May despite strain from the Iran war
Why hiring surged in May despite economic strain from the Iran war
Clip: S2026 E116 | 6:43
Watch 4:35
PBS News Hour
This chef will teach you how to make $5 family dinners
This chef will teach you how to make healthy $5 family dinners
Clip: S2026 E116 | 4:35
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Watch 56:46
PBS News Hour
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
June 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E117 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E116 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
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PBS News Hour
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
June 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E112 | 56:45
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PBS News Hour
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
May 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E111 | 57:46
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PBS News Hour
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
May 28, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E110 | 57:46
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PBS News Hour
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
May 27, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E109 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E108 | 56:46