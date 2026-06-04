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PBS News Hour

Musical phenom introduces an old instrument to new audiences

Season 2026 Episode 115 | 7m 55s

The pipe organ is typically associated with formal concert halls, church music and traditional works by Baroque composers like Bach. But one musician, Anna Lapwood, is broadening the instrument’s reputation and has gotten millions of people to tune in. Jeffrey Brown and Maine Public went to experience this in Portland as part of our arts and culture series, "CANVAS."

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 5:43
PBS News Hour
News Wrap: John Bolton to plead guilty to felony charge
News Wrap: Former Trump adviser John Bolton to plead guilty over classified information
Clip: S2026 E115 | 5:43
Watch 5:54
PBS News Hour
Conservative Montana town pushes back after ICE arrest
ICE arrest in a rural Montana town prompts a conservative community to take action
Clip: S2026 E115 | 5:54
Watch 6:17
PBS News Hour
Rep. Fitzpatrick on what's driving a wedge with Trump
Rep. Brian Fitzpatrick on what's driving a wedge between some Republicans and Trump
Clip: S2026 E115 | 6:17
Watch 57:46
PBS News Hour
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
Watch 4:44
PBS News Hour
Trump's limits tested after some Republicans push back
Trump's limits are tested after some Republicans push back
Clip: S2026 E115 | 4:44
Watch 6:33
PBS News Hour
How Trump officials might gain control of research grants
New proposal would give Trump officials more control over scientific research grants
Clip: S2026 E115 | 6:33
Watch 8:35
PBS News Hour
College graduates begin job search in a world changed by AI
College graduates begin their job search in a world being transformed by AI
Clip: S2026 E115 | 8:35
Watch 6:48
PBS News Hour
Dissecting what the latest primaries mean for November
Dissecting what the latest primary races mean for November elections
Clip: S2026 E114 | 6:48
Watch 5:13
PBS News Hour
Iranian strikes hit Kuwait's largest airport amid ceasefire
Iranian strikes set Kuwait's largest airport ablaze amid fragile ceasefire with the U.S.
Clip: S2026 E114 | 5:13
Watch 5:07
PBS News Hour
Absence of New Jersey congressmen raises broader questions
Republican Rep. Tom Kean Jr.'s absence raises broader questions about Congress
Clip: S2026 E114 | 5:07
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PBS News Hour
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June 4, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E115 | 57:46
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June 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E114 | 57:46
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June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
June 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E113 | 57:46
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Episode: S2026 E111 | 57:46
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Episode: S2026 E110 | 57:46
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Episode: S2026 E109 | 57:46
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May 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E108 | 56:46
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