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PBS News Hour

Simon Kuper joins Geoff Bennett on 'Settle In'

Season 2026 Episode 144 | 3m 51s

After more than 100 games played across three countries, the world’s largest sporting event, the 2026 FIFA World Cup, comes to an end this Sunday. On the latest episode of our podcast "Settle In," Geoff Bennett looked back on the highs and lows of the tournament with journalist and author Simon Kuper.

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