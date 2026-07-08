Summit shows NATO 'not in a great state,' says ex-ambassador

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DOJ threatens to arrest state election officials if noncitizens vote
How Trump politicized America's 250th birthday
Trump says ceasefire is 'over' as U.S. launches more strikes on Iran
ICE agent kills Mexican immigrant in Houston in latest deadly enforcement encounter
Immigration judge says Trump administration's firings and policies are 'disheartening'
As living costs soar, more retirees head back to work
More Democrats call for Platner to drop Maine Senate bid after sexual assault accusation
U.S. launches new strikes on Iran after attacks on tankers in Strait of Hormuz
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