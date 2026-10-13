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PBS News Hour

New White House press secretary announces Guilfoyle's exit

Season 2026 Episode 209 | 4m 49s

On her first day at the podium, new White House Press Secretary Katie Zacharia made news. She announced that President Trump has asked his son's former fiancée and ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, to resign amid allegations that she sought $100,000 from a donor. White House correspondent Liz Landers reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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